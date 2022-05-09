Jill Biden Romanya'da Mülteci Okulunu Ziyaret Etti - Haberler

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Jill Biden Romanya'da Mülteci Okulunu Ziyaret Etti

DailyMotion.com - Güncel
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First Lady Jill Biden, bugünkü Romanya ziyaretinde, Rusya işgalinden kaçan Ukraynalı kadın ve çocukların hikayelerini dinledi.

First Lady Jill Biden, bugünkü Romanya ziyaretinde, Rusya işgalinden kaçan Ukraynalı kadın ve çocukların hikayelerini dinledi. Jill Biden, Romanya hükümetinin ve yardım örgütlerinin mülteciler için geniş kapsamlı insani yardım hizmetlerini övdü.

DailyMotion.com / Güncel

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