Jiangxi Eyaletinde Minibüs ve Tır Kazası: 5 Ölüm

Çin'in Jiangxi eyaletinde meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

NANCHANG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde minibüsle tırın karıştığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Eyalet kamu güvenliği departmanının verdiği bilgilere göre kaza, cuma günü sabah saat 04.00 sularında Fuzhou kentinin Nanfeng ilçesindeki 206 numaralı ulusal karayolunda meydana geldi.

Minibüsteki 5 yolcu da yaşamını yitirirken, yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Kaza sırasında minibüste fazla yolcu bulunmadığı belirtildi.

Tırın sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

Kazanın nedeninin belirlenmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
