Jiangsu, Çin'de 10 Milyon Bireysel İşletmeye Sahip İlk Eyalet Oldu

NANJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti, 10 milyonuncu bireysel işletmesinin ruhsatını Perşembe günü onaylayarak, ülkede bu ölçekte kayıtlı bireysel işletmeye sahip ilk eyalet oldu.

NANJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti, 10 milyonuncu bireysel işletmesinin ruhsatını Perşembe günü onaylayarak, ülkede bu ölçekte kayıtlı bireysel işletmeye sahip ilk eyalet oldu.

10 milyonuncu ruhsat, 10 Nisan'da eyaletin merkezi Nanjing'ın Yuhuatai bölgesinde yeni bir fırın açmak isteyen Zhang Kang'a verildi.

Jiangsu Eyalet Piyasa Düzenleme Bürosu Müdür Yardımcısı Xue Qiang, eyaletin piyasa varlıklarının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan bireysel işletmelerin, eyalet ekonomisinin temelini oluşturduğunu söyledi.

İstatistiklere göre, Jiangsu'daki bireysel işletmelerin yaklaşık yüzde 90'ı, özellikle sıradan insanların günlük yaşamıyla yakından ilişkili olan üçüncül sektörde faaliyet gösteriyor. Eyaletteki bireysel işletmelerde 16,83 milyondan fazla kişi istihdam ediliyor.

Ülke genelinde başlatılan bir dizi tercihli politika ve önlem sayesinde, Jiangsu'daki bireysel işletmelere yönelik piyasa güveni ve beklentisi, yılın başından bu yana istikrarlı şekilde toparlandı.

Eyaletin piyasa düzenleme bürosuna göre, Jiangsu'da bu yıl kaydedilen bireysel işletme sayısı Salı günü 275 bine ulaştı. Söz konusu dönemde bütün yeni kaydedilen piyasa varlıkları içinde bireysel işletmelerin payı yüzde 65,4 oldu. Bu değer, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 daha fazla.

Yangtze Nehri Deltası bölgesinde büyük ekonomik ağırlığa sahip Jiangsu, hareketli özel sektörüyle ünlü.

2012'nin sonunda yaklaşık 3,48 milyon kayıtlı bireysel işletme bulunan eyalette yaklaşık 10 yılda bu sayının 10 milyona çıkmasıyla etkileyici bir başarıya imza atıldı.