Jiang Zemin İçin Anma Toplantısı Düzenlendi

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda 30 Kasım'da 96 yaşında vefat eden Jiang Zemin için bir anma toplantısı düzenlendi, 6 Aralık 2022.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda 30 Kasım'da 96 yaşında vefat eden Jiang Zemin için bir anma toplantısı düzenlendi, 6 Aralık 2022.

Toplantı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Devlet Konseyi, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi ve Merkez Askeri Komisyonu tarafından düzenlendi.

Jiang'ın ÇKP bayrağıyla kaplı tabutu, çiçek buketleri ve her dem yeşil selvi dallarının arasına yerleştirildi. Eşi Wang Yeping de dahil olmak üzere Jiang'ın aile üyeleri tarafından sunulan bir çiçek aranjmanı, altı şeref muhafızının yanında tabutun önüne yerleştirildi. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)