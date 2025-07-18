JFK Havalimanı'nda Acil Durum Nedeniyle Kalkışlar Durduruldu

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New York'taki JFK Havalimanı'nda bir uçağın acil durumu nedeniyle kalkışlar durduruldu. FAA, uçuşların yerel saatle 14.30'a kadar aksayabileceğini açıkladı.

NEW ABD'nin New York kentinde bulunan Uluslararası John F. Kennedy Havalimanı'nda (JFK) kalkışların, bir uçağın "acil durumu" nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) sosyal medya sitesinden duyuru yaptı.

Paylaşımda, "JFK'den kalkışlar uçak 'acil durumu' nedeniyle durduruldu." ifadesi kullanıldı. Uyarıda herhangi bir detay verilmedi.

Uçuşların yerel saatle 14.30'a kadar aksayabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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