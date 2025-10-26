Jetour'un Yeni SUV Modeli Güney Afrika'da Tanıtıldı
Çinli otomobil üreticisi Jetour, cuma akşamı yeni T Serisi SUV modellerini Güney Afrika pazarında tanıttı. Tüketicilerden yoğun ilgi gören lansman etkinliği Çinli otomobil markalarının Güney Afrika'daki artan popülaritesini bir kez daha gözler önüne serdi. (Fotoğraf: Han Xu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel