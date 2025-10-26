Haberler

Jetour'un Yeni SUV Modeli Güney Afrika'da Tanıtıldı

Güncelleme:
Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen etkinlikte, Çinli otomobil üreticisi Jetour'un yeni T Serisi SUV modelleri tanıtıldı. Lansman, tüketicilerden yoğun ilgi gördü ve Çinli otomobil markalarının Güney Afrika'daki popülaritesini bir kez daha gösterdi.

CAPE TOWN, 26 Ekim (Xinhua) -- Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da düzenlenen lansman etkinliğinde Çinli otomobil üreticisi Jetour'un yeni SUV modeli görülüyor, 24 Ekim 2025.

Çinli otomobil üreticisi Jetour, cuma akşamı yeni T Serisi SUV modellerini Güney Afrika pazarında tanıttı. Tüketicilerden yoğun ilgi gören lansman etkinliği Çinli otomobil markalarının Güney Afrika'daki artan popülaritesini bir kez daha gözler önüne serdi. (Fotoğraf: Han Xu/Xinhua)

