Jetour Auto, Katar'da İlk Hibrit Modeli Jetour T2'yi Tanıttı

DOHA, 27 Aralık (Xinhua) -- Çinli otomobil markası Jetour Auto, hibrit arazi araçları pazarında lider olma hedefiyle ilk hibrit modeli Jetour T2 i-DM'yi Katar pazarında tanıttı.

Jetour Auto Başkan Yardımcısı Dai Lihong çarşamba günkü lansman töreninde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Teknoloji Jetour'un temelidir. Çeşitliliğe sahip daha fazla ürün ve üstün performansla küresel kullanıcıların Jetour'a aşık olması için çalışacağız" dedi.

Şirketin basın açıklamasında Katar'ın, otomobil markası için Ortadoğu'da önemli bir pazar olduğunda dikkat çekilerek, şirketin bu yılın ocak-kasım döneminde Katar'daki otomotiv satışlarında ilk üç arasında yer aldığı ifade edildi.