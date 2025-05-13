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Jet Ski ile Bot Çarpıştı, Genç Ağır Yaralandı

Jet Ski ile Bot Çarpıştı, Genç Ağır Yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde denizde tanıtım çekimi sırasında jet ski ile botun çarpışması sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki Yahya Karakaya hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sol kolunun ampute edildiği öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde denizde tanıtım çekimi yapıldığı sırada botla çarpışan jet skiyi kullanan genç ağır yaralandı.

Boğazkent Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin su sporları işletmesinde çalışan Yahya Karakaya (20) denizde jet ski ile tanıtım çekimi yaptığı sırada aynı işletmeye ait botla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karakaya, Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesine sevk edilen gencin, sol kolunun ampute edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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