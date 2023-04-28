Jet Fadıl davası sonuçlandı: Mağdurlar cezayı az buldu

Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırılan 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz davası sonrasında mağdurlardan bazıları cezayı az bulduklarını söyledi.

Mağdur Tahsin Şenol, "Yine de 2 bin 500 yıl ceza almıştır. Ama bu kadar insanı da mağdur etmiştir. Bundan dolayı en azından içeride kalmasından memnunuz. Yine de adalet yerini bulmuştur. Biz hem tahliye olmasın, hem de zararımızın giderilmesi lazım. Davanın hukuki boyutu da vardır. İnşallah öbür davaları da kazanarak hakkımızı alacağız" dedi. Mağdur Nuh Sarıkaya ise "İnanmıyoruz. Çıksa bile kesinlikle hiçbir kimseye hakkını ödemez. Bu gibi insanların içeriden çıkmaması lazım" diye konuştu.

"BÜTÜN ZARARIN ÖDENMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

"TÜRKİYE'Yİ TESCİLLİ DOLANDIRICIDAN KURTARDIK"

Fadıl Akgündüz'ün duruşmada rahatsızlığını da anlattığını belirten Tahsin Şenol, "Bizim de ne kalbimiz, ne böbreğimiz, ne dalağımız kaldı, ne ailelerimiz kaldı. Herkes perişan halde. Tutukluluğunun devam etmesinden memnunuz. Emsal teşkil edecek inşallah" diye konuştu. Bir mağdur ise "Bu davayı açmakla aslında Türkiye'yi tescilli dolandırıcıdan kurtardık" dedi.