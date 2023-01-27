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JET FADIL BATMAN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU'NA GETİRİLDİ

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İstanbul Bayrampaşa'daki gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep edilen ve yeğeni...

İstanbul Bayrampaşa'daki gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep edilen ve yeğeni ile tutuklanmasına karar verilen Fadıl Akgündüz, Siirt'ten SEGBİS ile katıldığı duruşmanın ardından sağlık kontrolü için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Fadıl Akgündüz, sağlık kontrolünden sonra Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fadıl Akgündüz Bayrampaşa İstanbul Güncel Haberler

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