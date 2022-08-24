JES EYLEMİ YAPILAN MAHALLEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

AYDIN'ın Köşk ilçesi Mezeköy Mahallesi'nde jeotermal enerji santrali (JES) kurulması planlanan alanda iş makinelerinin çalışmaya başlayacağını öğrenen mahallelinin, çadırlı eylemi sürüyor. Bu arada Kaymakamlık, Mezeköy'e mahalleli dışındaki kişilerin giriş ve çıkışlarını, 29 Ağustos'a kadar yasakladı.

Köşk ilçesi kırsal Mezeköy Mahallesi'ne 3 kilometre mesafede JES kurulması için geçen yıl çalışma başlatıldı. Bu yıl 19 Nisan'da ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle santral kurulacak arazide kamulaştırma yapıldı. Ardından da 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu gerekli değildir' kararı çıktı. Mahalleli ise avukatları aracılığıyla şirkete dava açtı. Dava süreci devam ederken, pazartesi günü firmanın iş makineleriyle alanda çalışma yapacağını duyan mahalleli, girişte çadır kurdu. Jandarma, mahalleliyle firma çalışanları arasında yaşanabilecek olası gerginliğe karşı güvenlik önlemi aldı. Köşk Kaymakamlığı, 29 Ağustos'a kadar mahalleye yabacıların girmesini yasakladı. Mezeköy Mahallesi'nde ikamet edenlerle birinci derece yakınları dışında başka kişilerin köye girişini önlemek için jandarma bariyer koydu.

Konuya ilişkin Köşk Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı

Kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, Anayasa'dan ve kanunlardan doğan haklardan herkesin eşit şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla; kişi ve gruplar tarafından sosyal medya platformları ve basın yayın organları üzerinden kamulaştırmaya tepki gösterildiği şeklinde alınan bilgiler doğrultusunda toplumda farklı grupların bir araya gelerek çıkması muhtemel olaylar ile kamu huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle Mezeköy mahallemizde kamu düzeni ve genel asayişin devamının sağlanması, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla; Mezeköy Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarımız ve Mezeköy Mahallesi içerisinden mahallesine ulaşım sağlayan vatandaşlarımız haricinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32'nci maddesinin Ç bendi hükmü gereğince, 23 ile 29 Ağustos tarihleri arasında Mezeköy Mahallemize giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır.