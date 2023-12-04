Jeremy Corbyn: İngiltere'nin Gazze'deki tutumu dehşet verici

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri ve milletvekili Jeremy Corbyn, ülkesinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden pozisyonunu eleştirerek "Ateşkese karşı çıkıyorlar ve bombardımana ara verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ara ne yapmak için? Ölüleri gömmek, hayatta kalan insanlara biraz yiyecek ve destek vermek ve yarın gidip öldürmeye başlamak için mi? Şu anda olan da bu. Tek kelimeyle dehşet verici." dedi.

Milletvekili Corbyn, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının amacı ve bölgede giderek kötüleşen insani durum hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Corbyn, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden tutumunu sert bir dille eleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından Gazze'deki durumu "çok kötü ve dehşet verici" olarak niteleyen Corbyn, insani aranın son bulmasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanın yeniden başladığını ve sivillerin öldürüldüğünü hatırlattı.

Corbyn, "Anladığım kadarıyla dün (cuma günü) 170 kişi öldürüldü. Toplantı sırasında cep telefonumdan Han Yunus'un canlı bombalandığını, binaların alevler içinde kaldığını ve bombardımanın devam ettiğini izliyordum. Bu; dehşet verici, iğrenç ve abes. Buna bir son verilmeli. İşte bu yüzden, şimdi ateşkes talep ediyoruz." diye konuştu.

"Mesele, Gazze'deki tüm nüfusun Sina'ya doğru sürülmesi"

Eski ana muhalefet lideri Corbyn, "Bu savaşın amacı ne?" sorusunu kendisine birçok kez yönelttiğini belirterek şöyle devam etti:

"Meselenin, Gazze'deki tüm nüfusun, güneydeki Refah Sınır Kapısı üzerinden Sina'ya doğru sürülmesi olduğunu düşünüyorum. Bu; sadece başka bir Gazze, başka bir cehennem çukuru, daha fazla yoksulluk ve kargaşa yaratacak ve yerleşimciler Gazze'nin her yerine yayılacak. Bu, İsrail'in Filistin halkının zararına olacak şekilde genişlemesiyle ilgili bir savaş ve dünyanın geri kalanı, bu olan bitenin gerçekliğine karşı kör görünüyor. Şimdiden 14 bin kişi hayatını kaybetti, 14 bin cenaze, 14 bin kayıp... 14 bin insanın yası tutuluyor."

"Tarihe hiçbir şey yapmayan bir başbakan olarak mı geçmek istiyorsunuz?"

Corbyn, İngiltere'de iktidar ve ana muhalefet partisinin, Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden tutumunu eleştirerek "Onların pozisyonu tek kelimeyle yanlış. Ateşkese karşı çıkıyorlar ve bombardımana ara verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ara ne yapmak için? Ölüleri gömmek, hayatta kalan insanlara biraz yiyecek ve destek vermek ve yarın gidip öldürmeye başlamak için mi? Şu anda olan da bu. Tek kelimeyle dehşet verici." ifadelerini kullandı.

Eski ana muhalefet lideri, İngiltere Başbakanı ve iktidardaki Muhafazakar Partinin lideri Rishi Sunak'a seslenerek şunları kaydetti:

"Sunak, Filistin halkının hayatını kurtarmak için bir şeyler yapabilecekken hiçbir şey yapmayan bir başbakan olarak mı tarihe geçmek istiyorsunuz? Tarihe 'Filistin halkına zulmedenlerin yanında yer alan kişi' olarak mı geçmek istiyorsunuz? Yoksa barışı sağlamak için bir şeyler yapmış biri olarak mı tarihe geçmek istiyorsunuz?"

-"İngiliz hükümetinin yaptığı tek şey, Gazze'nin bombalanmasında İsrail'e tam destek vermek"

Milletvekili Corbyn, bugüne kadar İngiliz hükümetinin yaptığı tek şeyin, Gazze'nin bombalanmasında "İsrail'e tam destek vermek" olduğuna işaret ederek "Ne yazık ki muhalefet de parlamentoda ateşkes için sesini yükseltmeyi reddetti." dedi.

Öte yandan, bazı milletvekillerinin parlamentoda Gazze'de ateşkes çağrısını destekleyen önergeden yana oy kullandığı belirten Corbyn, "İçimizden 125 milletvekili ateşkesten yana oy kullandı ama bu çoğunluk sayılmaz. Parlamentoda çoğunluk 300'ün üzerinde olmalı. Bu nedenle, ülke çapında sendikalar, okullar, öğrenciler, bireyler kampanya yürütmeye devam ediyor. Biz bu işin peşini bırakmayacağız." diye konuştu.