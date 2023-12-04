Üye Girişi
Haberler

Jeremy Corbyn: İngiltere'nin Gazze'deki tutumu dehşet verici

Son Güncelleme:
Abone Ol

İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn, İngiltere'nin Gazze'deki ateşkes çağrılarını reddeden tutumunu eleştirerek, bombardımana ara verilmesi gerektiğini söyledi. Corbyn, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının amacını ve bölgedeki insani durumu değerlendirdi.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri ve milletvekili Jeremy Corbyn, ülkesinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden pozisyonunu eleştirerek "Ateşkese karşı çıkıyorlar ve bombardımana ara verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ara ne yapmak için? Ölüleri gömmek, hayatta kalan insanlara biraz yiyecek ve destek vermek ve yarın gidip öldürmeye başlamak için mi? Şu anda olan da bu. Tek kelimeyle dehşet verici." dedi.

Milletvekili Corbyn, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının amacı ve bölgede giderek kötüleşen insani durum hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Corbyn, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden tutumunu sert bir dille eleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından Gazze'deki durumu "çok kötü ve dehşet verici" olarak niteleyen Corbyn, insani aranın son bulmasıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanın yeniden başladığını ve sivillerin öldürüldüğünü hatırlattı.

Corbyn, "Anladığım kadarıyla dün (cuma günü) 170 kişi öldürüldü. Toplantı sırasında cep telefonumdan Han Yunus'un canlı bombalandığını, binaların alevler içinde kaldığını ve bombardımanın devam ettiğini izliyordum. Bu; dehşet verici, iğrenç ve abes. Buna bir son verilmeli. İşte bu yüzden, şimdi ateşkes talep ediyoruz." diye konuştu.

"Mesele, Gazze'deki tüm nüfusun Sina'ya doğru sürülmesi"

Eski ana muhalefet lideri Corbyn, "Bu savaşın amacı ne?" sorusunu kendisine birçok kez yönelttiğini belirterek şöyle devam etti:

"Meselenin, Gazze'deki tüm nüfusun, güneydeki Refah Sınır Kapısı üzerinden Sina'ya doğru sürülmesi olduğunu düşünüyorum. Bu; sadece başka bir Gazze, başka bir cehennem çukuru, daha fazla yoksulluk ve kargaşa yaratacak ve yerleşimciler Gazze'nin her yerine yayılacak. Bu, İsrail'in Filistin halkının zararına olacak şekilde genişlemesiyle ilgili bir savaş ve dünyanın geri kalanı, bu olan bitenin gerçekliğine karşı kör görünüyor. Şimdiden 14 bin kişi hayatını kaybetti, 14 bin cenaze, 14 bin kayıp... 14 bin insanın yası tutuluyor."

"Tarihe hiçbir şey yapmayan bir başbakan olarak mı geçmek istiyorsunuz?"

Corbyn, İngiltere'de iktidar ve ana muhalefet partisinin, Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden tutumunu eleştirerek "Onların pozisyonu tek kelimeyle yanlış. Ateşkese karşı çıkıyorlar ve bombardımana ara verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ara ne yapmak için? Ölüleri gömmek, hayatta kalan insanlara biraz yiyecek ve destek vermek ve yarın gidip öldürmeye başlamak için mi? Şu anda olan da bu. Tek kelimeyle dehşet verici." ifadelerini kullandı.

Eski ana muhalefet lideri, İngiltere Başbakanı ve iktidardaki Muhafazakar Partinin lideri Rishi Sunak'a seslenerek şunları kaydetti:

"Sunak, Filistin halkının hayatını kurtarmak için bir şeyler yapabilecekken hiçbir şey yapmayan bir başbakan olarak mı tarihe geçmek istiyorsunuz? Tarihe 'Filistin halkına zulmedenlerin yanında yer alan kişi' olarak mı geçmek istiyorsunuz? Yoksa barışı sağlamak için bir şeyler yapmış biri olarak mı tarihe geçmek istiyorsunuz?"

-"İngiliz hükümetinin yaptığı tek şey, Gazze'nin bombalanmasında İsrail'e tam destek vermek"

Milletvekili Corbyn, bugüne kadar İngiliz hükümetinin yaptığı tek şeyin, Gazze'nin bombalanmasında "İsrail'e tam destek vermek" olduğuna işaret ederek "Ne yazık ki muhalefet de parlamentoda ateşkes için sesini yükseltmeyi reddetti." dedi.

Öte yandan, bazı milletvekillerinin parlamentoda Gazze'de ateşkes çağrısını destekleyen önergeden yana oy kullandığı belirten Corbyn, "İçimizden 125 milletvekili ateşkesten yana oy kullandı ama bu çoğunluk sayılmaz. Parlamentoda çoğunluk 300'ün üzerinde olmalı. Bu nedenle, ülke çapında sendikalar, okullar, öğrenciler, bireyler kampanya yürütmeye devam ediyor. Biz bu işin peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

jeremy corbyn England Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu? İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? ARALIK AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI: Kira artış oranı ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title