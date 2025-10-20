Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından tabancayla vurularak öldürülenlerden jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ın cenazesi toprağa verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınarak Güre Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilen Çalık için helallik istendi.

Daha sonra Güre Kaplıcaları Camisi'nde Çalık'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Çalık'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Güre Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Çalık'ın ailesi ve yakınları, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Ali Murat Çalık, AA muhabirine, oğlunun etrafında sevilen biri olduğunu belirterek, "Haftada 1- 2 gece arkadaşlarıyla 3 saat kadar dışarı çıkar daha sonra da eve dönerdi. O gece de yine arkadaşlarıyla buluştuktan sonra eve döndüğü esnada bu saldırı oldu. Evde otururken silah seslerini duyduk. Sokağa çıktığımızda oğlum kanlar içerisinde yatıyordu." dedi.

Çalık, oğlunun katili tanımadığını, canice gerçekleşen bir saldırının kurbanı olduğunu söyledi.

Jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve uzman çavuş Kemal Ekri'nin öldürüldüğü, 2'si polis 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, dün gece evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunan Olcay Ö'nün de polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Mustafa Emlik'in saldırısına uğrayıp uğramadığını araştırıyor.

Olay

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece saatlerinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada Göktuğ Çalık'ı öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı. Çıkan çatışmada Mustafa Emlik, etkisiz hale getirilmişti.

Uzman çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.