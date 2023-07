Jeoloji mühendisi Çelik, dere yatağında bulunan evler için uyarı yaptı

MARDİN - Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinin ardından yeniden uyarılarda bulundu. Yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, bölgedeki evlerin taşınması gerektiğine dikkat çeken Çelik, yeni bir felaketin önlenmesi için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Karadeniz bölgesinde son dönemde yaşanan aşırı yağışlar ve sel olayları, binlerce insanı etkiledi ve büyük kayıplara neden oldu. Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, bu felaketlerin sadece doğal afetlerle açıklanamayacak boyutta olduğunu belirtti. İklim değişikliği ve insan etkisi gibi faktörlerin de sel felaketlerini tetiklediğine dikkat çeken Çelik, önlem almanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Çelik, yaptığı değerlendirmeler sonucunda, bölgedeki evlerin taşınması gerektiği sonucuna ulaştığını açıkladı. Sel riski taşıyan bölgelerdeki yapılaşmanın acilen gözden geçirilmesi ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerektiğini belirten Çelik, halkın can ve mal güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Karadeniz sel felaketi gerçekleşti. Önceden yazdığım makalelerde ve verdiğim röportajlarda da belirttiğim üzere Karadeniz bölgesinde bir çok ev dere yatağında kurulmuş durumda. Bu bölgelerde bulunan evler acil taşınmalı diye öneride bulunmuştum. Tekrar uyarıyorum özellikle uyarıyorum, Ordu, Samsun, Kastamonu ve Zonguldak'ta oluşan sel felaketi bize yine orada yapılan evlerin bir an önce taşınması gerektiğini hatırlattı. Bu evler taşınmadığı sürece yağmur ve sel bu evleri yine alıp götürür. Dere yatakları ıslah edilemez, tarım için jeolojik bir yapıdır, kesinlikle buralarda ev, iş yeri kurulmaması gerekiyor. Karadeniz bölgesinin çoğu yerinde evler dere yatağında kurulmuş, bunların acilen devlet tarafından taşınması gerekiyor. Gelecek günlerde oluşacak bir sel felaketinde yine hem can hem de mal kaybı yaşanabilir. Yine uyarıyorum dere yatağında olan her ev taşınmalı" dedi.

Derenin rakımına bakılmalı diye Fahri Çelik, "Eğer rakım 20 metre yanındaki evler de 20 metre ise evlerin taşınması gerekiyor. Ama dere 30 metre ev 60 metre ise o bölgelerde sıkıntı yaşanmaz. Dere ve evlerin rakımı bir ise o evler risk altındadır. Orman vasfını kaybetmiş yerlere taşınmasını gerekmektedir" diye konuştu.