Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ü Kayseri'ye davet etti

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen; Kayseri'nin canlı fay üzerinde durduğunu söyleyen Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ü Kayseri'ye davet etti.

Prof. Dr. Naci Görür; "Deprem beklentim değişti" diyerek, Kayseri'ye dikkat çekmiş; "Mesela Kayseri'de deprem oldu. Ama kimileri de çıkıyor ' Kayseri'de 7 büyüklükte deprem olmaz' diyor. Kayseri halbuki canlı bir fayın üzerinde oturuyor. Üzerinde oturduğu fay 700 kilometre uzunluğunda" ifadelerini kullanmıştı. Görür'e cevap veren Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen; "Sayın hocam; birbirinden bağımsız fayları birbiri ile birleştirmek suretiyle 700 km uzunluğunda hatta daha fazla uzunlukta faydan bahsedilebilir. Ecemiş Fayı, İncesu Fayı ve Deliler Fayı gibi. Bu alt segment fayların deprem üretme potansiyelleri birbirinden farklıdır. Bahse konu alt segment fayların deprem üretme potansiyelleri ile tekrarlanma süreleri mutlak surette bilinmelidir. Tarihsel dönem kayıtlarında (1205, 1717 ve 1835) ve aletsel dönem kayıtlarında (1940) bahsettiğiniz büyüklükte deprem yok. Çalışmanız varsa sizi dinlemeye hazırız. Sizi dinlemek elde edilen bilimsel gerçekleri tekraren dinlemek ve varsa eksiğimiz revize etme noktasında her zaman hazırız. Buyurun gelin Kayseri'ye" diyerek Görür'ü Kayseri'ye davet etti. - KAYSERİ