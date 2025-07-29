Jeologlardan Fındıklı'daki Baskılara Tepki

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MADEN Jeologları Derneği, Rize'nin Fındıklı ilçesinde jeoloji mühendislerine yönelik yaşanan baskılara karşı açıklama yaptı. Dernek, mühendislerin görevlerini yerine getirirken tehdit ve itibarsızlaştırılmalarını reddettiklerini bildirdi.

MADEN Jeologları Derneği, Rize'nin Fındıklı ilçesinde saha çalışmaları sırasında araçları durdurulan jeoloji mühendislerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Meslektaşlarımızın baskıya uğramasını, tehdit edilmesini ya da itibarsızlaştırılmasını reddediyoruz. Tüm kamuoyunu, mühendislik mesleğine, bilime ve emeğe saygı göstermeye davet ediyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Jeoloji mühendisliği mesleğini icra eden her mühendis; yalnızca teknik görevini değil, aynı zamanda bilimsel bilgi birikimini, toplumsal sorumluluğunu ve doğal kaynakların sürdürülebilir biçimde araştırılması görevini de taşımaktadır.

"Öte yandan, yaşananların hem çalışma güvenliğini hem de seyahat özgürlüğünü tehdit eden kaygı verici bir gelişme olduğu vurgulanan metinde; sahada görevini yerine getiren jeoloji mühendislerinin bu ve benzeri durumlarla karşılaşması kabul edilemez.

"Meslektaşlarımızın baskıya uğramasını, tehdit edilmesini ya da itibarsızlaştırılmasını reddediyoruz. Meslek onurunu korumak için dayanışmayı sürdüreceğiz. Hiçbir meslektaşımızın görevini yerine getirirken tehdit edilmesini, baskıya uğramasını ya da itibarsızlaştırılmasını kabul etmiyoruz.

"Meslek onurunu korumak ve dayanışmayı güçlendirmek adına bu tür olaylara karşı birlik içinde hareket etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz. Tüm kamuoyunu, mühendislik mesleğine, bilime ve emeğe saygı göstermeye davet ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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