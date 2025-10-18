JD Vance, Gazze'deki Saldırıların Durdurulması İçin İsrail'i Ziyaret Edecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulmasına ilişkin planın ikinci aşamasına geçişi görüşmek üzere 20 Ekim Pazartesi günü İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ziyarette "Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmanın birinci aşamasının tamamlanması ve ikinci aşamaya geçilmesi" konuları ele alınacak.

Haberde, Vance'ın İsrailli üst düzey yetkililerle yapacağı görüşmelerde "rehinelere ait tüm cenazelerin iadesi ve planın ikinci aşamasına geçişin" gündeme geleceği belirtildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, salı günü yayımladığı haberinde, Trump planının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik tartışmaların başladığını aktarmıştı.

Söz konusu aşamanın, İsrail ordusunun ikinci çekilmesini, Gazze'de alternatif bir hükümet kurulmasını ve Hamas'ın silahsızlandırılmasını içerdiği kaydedilmişti.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Vance'ın ziyaretinin, Trump'ın bölgedeki özel temsilcisi Steve Witkoff'un dönüşüyle aynı zamana denk geleceğini ve görüşmelerin "anlaşmanın uygulanması ile rehinelerin cenazelerinin iadesine" odaklanacağını yazdı.

Gazete, Witkoff'un ekibine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, temsilcinin "anlaşmanın uygulanmasını yakından takip ettiğini ve Gazze'de öldürülen ABD vatandaşlarının da aralarında bulunduğu cenazelerin iadesi konusundan vazgeçmeyeceğini ifade ettiğini" bildirdi.