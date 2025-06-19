JD.com'un Lojistik Şirketi Suudi Arabistan'da Ekspres Teslimata Başladı

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Çinli e-ticaret devi JD.com'a bağlı JINGDONG Logistics, Suudi Arabistan'da ekspres teslimat hizmeti başlattı. Bu adım, şirketin küresel genişleme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

RİYAD, 19 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki JD deposundan çıkan JINGDONG Logistics şirketine ait teslimat aracı, 18 Haziran 2025.

Çinli e-ticaret devi JD.com'a bağlı lojistik şirketi JINGDONG Logistics, küresel ölçekte genişleme çalışmaları çerçevesinde Suudi Arabistan'da ekspres teslimat hizmeti başlattı. (Fotoğraf: JD Lojistik/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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