JD.com, Suudi Arabistan'da Yeni Ekspres Teslimat Hizmeti Başlattı

RİYAD, 19 Haziran (Xinhua) -- Çinli elektronik ticaret devi JD.com'a bağlı lojistik şirketi JINGDONG Logistics, küresel ölçekte genişleme çalışmaları çerçevesinde Suudi Arabistan'da ekspres teslimat hizmeti başlattı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada çarşamba günü başlatılan JoyExpress adlı yeni hizmet kapsamında, işletmeden müşteriye (B2C) otonom işleyen ekspres teslimat hizmetleri sunulacağı belirtildi.

Ülkenin pek çok bölgesine hizmet verecek olan JoyExpress, nakit ödemeli ve aynı gün veya ertesi gün yapılacak hızlı teslimatlar gibi kapıda teslimat seçenekleri sunuyor.

JINGDONG Logistics Ortadoğu Başkanı Charlie Peng, lansman töreninde yaptığı konuşmada, "JINGDONG Logistics, Suudi Arabistan'daki müşterilerimize öncü hizmetler sunacak ve lojistik ve istihdam yaratmaya odaklanarak 2030 Suudi Vizyonu'nun stratejisiyle uyum içinde olacak" dedi.

Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakan Yardımcısı Rayan Albakri ise "JINGDONG Logistics'in Suudi Arabistan'daki yatırımı, küresel bir lojistik merkezi olma yönündeki ulusal vizyonumuzla uyumludur" dedi.

JINGDONG Logistics, Suudi Arabistan'da depolar, aktarma ve tasnif merkezleri ve sayıları giderek artan teslimat istasyonlarından oluşan bir ağ inşa ediyor.

Çin'de 3.600'den fazla depo ve 19.000 teslimat istasyonu ve servis noktasına sahip olan JD.com'da ön saflarda yaklaşık 510.000 operasyonel personel istihdam ediliyor.