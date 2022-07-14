Jayland Walker için cenaze töreni ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde 27 Haziran'da trafikte durdurulduktan sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürülen Jayland Walker için cenaze töreni düzenlendi. ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde 27 Haziran'da trafikte durdurulduktan sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürülen Jayland Walker için cenaze töreni düzenlendi. AA / Katie Mctiernan - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Ohio Güncel Haberler

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