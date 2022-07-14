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Jayland Walker için cenaze töreni

AA - Katie Mctiernan - Güncel
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ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde 27 Haziran'da trafikte durdurulduktan sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürülen Jayland Walker için cenaze töreni düzenlendi.

ABD'nin Ohio eyaletinin Akron kentinde 27 Haziran'da trafikte durdurulduktan sonra yaşanan kovalamacada polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürülen Jayland Walker için cenaze töreni düzenlendi.

AA / Katie Mctiernan - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Ohio Güncel Haberler

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