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Jason Stopa'nın 'Interior Monument' Sergisi Türkiye'de Sanatseverlerle Buluştu

Jason Stopa'nın 'Interior Monument' Sergisi Türkiye'de Sanatseverlerle Buluştu
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Amerikalı sanatçı Jason Stopa'nın 'Interior Monument' adlı sergisi, renk ve ışık ilişkisini sorgulayan eserlerle Sevil Dolmacı Galeri'de sanatseverleri karşılıyor. Sergi, 1 Mart'a kadar açık kalacak.

Amerikalı sanatçı, yazar ve küratör Jason Stopa, Türkiye'deki ilk sergisi "Interior Monument" ile Sevil Dolmacı Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Analoğun ve dijitalin iç içe geçtiği, renk, ışık ve mekan arasındaki ilişkiyi sorgulayan sergide, sanatçının büyük fırça darbeleri ve şeffaf katmanlar kullanarak tuval üzerine uyguladığı yağlı boya eserleri izleyiciye sunuluyor.

Resmin "ışık kadar renk ve mekan kadar ışık" olduğu savunan Stopa, resimlerinde sadece renklere ve formlara değil, ışığın kendisine de yapısal unsur olarak yer veriyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Stopa, "Interior Monument"in Türkiye'deki ilk solo sergisi olduğunu belirterek, "Bu sergi, birçok duraklama ve başlangıçla ortaya çıktı. Bu çalışmaların çoğuna yaklaşık bir buçuk yıl önce başladım. Başlangıçta simetri hakkında fikirler düşünüyordum. Sergi ilerledikçe, asimetri ortaya çıkmaya başladı ve bence heyecan verici olmaya başladığı yer de burası." dedi.

"Resimlerimde çok fazla doygun renk var"

Serginin hazırlık sürecinin harika geçtiğini dile getiren Stopa, şunları kaydetti:

"Galeriyle serginin düzenlenme şekli, serginin arkasındaki temalar, boyutlar, kağıt üzerindeki eserler konusunda bir dizi farklı fikir üzerinde durduk. Burada yedisi tuval, dokuzu kağıt üzerine toplam 16 eser izleyiciyle buluşuyor. Yaptığım işlerin çoğunda duvar, zemin, galerinin alanı ve resimlerin kendileri arasındaki ilişkiler var. Böylece resimler, tüm alanın kendisiyle etkileşime girme fırsatına dönüşüyor."

Jason Stopa, farklı çalışma biçimleri arasındaki gerilimle ilgilendiğini de ifade ederek, "Geometrik soyutlamanın ve dışavurumcu soyutlamanın uzun bir tarihi var. Resimlerimi bu iki yolun arasında bir yerde görüyorum. Çok grafiksel bir renk paleti kullanıyorum. Yani resimlerimde çok fazla doygun renk var." diye konuştu.

Sergi, 1 Mart'a kadar Beşiktaş'ta yer alan Sevil Dolmacı Galeri'de ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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