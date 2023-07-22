JASAT Operasyonları Sonucunda 1732 Olay Aydınlatıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin haziran ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 1732 olayın aydınlatıldığını ve binlerce şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timlerince ( Jasat ), haziran ayında 1732 olayın aydınlatıldığı bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, JASAT'ın ülke genelinde 1-30 Haziran arasında 2 bin 508 operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 1732 olayın aydınlatıldığını, 3 bin 548 şüphelinin yakalandığını ve 1130 kişinin tutuklandığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren timlerimizi tebrik ediyorum. suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel