JASAT Operasyonları Sonucunda 1732 Olay Aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timlerince ( Jasat ), haziran ayında 1732 olayın aydınlatıldığı bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, JASAT'ın ülke genelinde 1-30 Haziran arasında 2 bin 508 operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 1732 olayın aydınlatıldığını, 3 bin 548 şüphelinin yakalandığını ve 1130 kişinin tutuklandığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren timlerimizi tebrik ediyorum. suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.