Aksaray'da bir tekel marketi soyan 5 hırsızlık şüphelisi, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalınan para ve diğer ürünler ele geçirildi.

- JASAT hırsızlık şüphelilerini çaldıkları malzemelerle yakaladı

AKSARAY - Aksaray'da tekel marketi soyan 5 hırsızlık şüphelisi Jandarma Suç Araştırma Timi dedektiflerinin operasyonuyla çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Olay, Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde bulunan bir tekel markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, market işletmecisi Ş.T. isimli şahsın marketinin soyulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Aksaray İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, şahsın ifadesinin ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma başlattı. Marketten çalınan 60 bin TL nakit para, 150 paket sigara, 132 adet enerji içeceği, 137 şişe çeşitli alkollü içecek ile birlikte şüphelilerin peşine düşen JASAT dedektifleri yapılan çalışmalarda 5 şüpheliyi ve ikametlerini tespit etti. Gülağaç ilçesinde oldukları tespit edilen şüphelilerin 5 ayrı ikametine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda işyerinden çalınan 32 bin TL nakit para ve diğer ürünler ele geçirildi. Para ve malzemeler iş yeri sahibine teslim edilirken gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.