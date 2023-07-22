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JASAT Haziran Ayında 2 Bin 508 Operasyon Düzenledi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), Haziran ayında 2 bin 508 operasyon düzenlediğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda bin 732 olay aydınlatıldı, 3 bin 548 şüpheli yakalandı ve bin 130 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin ( Jasat ), Haziran ayında 2 bin 508 operasyon düzenlediğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, JASAT'ın 1 Haziran ila 30 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonların sonuçlarını aktardı. Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda bin 732 olayın aydınlatıldığını, 3 bin 548 şüphelinin yakalandığını, bin 130 şahsın ise tutuklandığını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya JASAT Güncel Haberler

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