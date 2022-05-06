Başkentte son bir haftadaki 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte son bir haftadaki 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı

AA - Harun Kutbe - Güncel
 - Güncelleme:
Başkentte son bir haftadaki 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Nisan-5 Mayıs arasında gerçekleştirilen 7 ayrı hırsızlık olayı aydınlatılarak 13 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Nisan-5 Mayıs arasında gerçekleştirilen 7 ayrı hırsızlık olayı aydınlatılarak 13 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timlerince, faili meçhul 7 ayrı hırsızlık olayını aydınlatabilmek için 27 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde inceleme ve araştırma yapıldı.

Yürütülen çalışmalar sonunda, 7 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Harun Kutbe - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title