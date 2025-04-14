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Japonyada ABD Gümrük Vergilerine Endişe

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Japonya'da yapılan bir ankete göre katılımcıların yüzde 84,2'si ABD'nin yüksek gümrük vergilerinin geçim yollarını olumsuz etkilemesinden endişeli. Yüzde 73,9'u gümrük vergisi politikasını haksız bulurken, Başbakan İşiba Şigeru'ya olan destek oranı ise yüzde 32,6'ya yükseldi.

TOKYO, 14 Nisan (Xinhua) -- Japonya'da yapılan bir anketin sonuçları, katılımcıların yaklaşık yüzde 84,2'sinin ABD'nin yüksek gümrük vergilerinin geçim yollarını olumsuz etkileyeceğinden endişeli olduğunu gösterdi.

Kyodo News Haber Ajansı tarafından hafta sonu yapılan ankette katılımcıların yüzde 73,9'unun ABD'nin gümrük vergisi politikasını haksız bulduğu, öte yandan sadece yüzde 18,3'ünün Japonya'nın misilleme olarak gümrük vergisi uygulamasını desteklediği bulundu.

Ankete göre hediye çeki skandalının ardından yüzde 27,6'ya düşen Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'ya olan destek oranı da yüzde 32,6'ya yükseldi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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