Japonya Yoğun Kar Yağışına ve Aşırı Soğuk Havaya Hazırlanıyor

TOKYO, 23 Ocak (Xinhua) -- Japonya hava durumu yetkilileri Pazartesi günü, sezonun en soğuk hava kütlesinin Salı gününden itibaren Japonya'nın geniş kesimlerini kaplayacak yoğun kar yağışına yol açacağı uyarısı yaptı.

TOKYO, 23 Ocak (Xinhua) -- Japonya hava durumu yetkilileri Pazartesi günü, sezonun en soğuk hava kütlesinin Salı gününden itibaren Japonya'nın geniş kesimlerini kaplayacak yoğun kar yağışına yol açacağı uyarısı yaptı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Salı ile Perşembe günleri arasında Japonya'nın batı ve doğusuna girecek aşırı soğuk hava kütlesinin yoğun kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle trafikte aksamalara neden olabileceğini bildirdi.

Ajans, sürücüleri kar yağışlı koşullarda dikkatli olmaya ve halkı da genel olarak yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına karşı bir an önce hazırlanmaya çağırdı.

Meteoroloji Ajansı, su borularının donabileceğini ve elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini belirtti ve yoğun kar yağışı beklenen bölgelerde yaşayan insanların mümkünse dışarı çıkmak yerine evlerinde kalmaları gerektiğini de uyarılarına ekledi.

Ajans, Japonya'nın kuzeyinden batısına kadar Japonya Denizi kıyısına bakan bölgelerde Salı'dan Perşembe gününe kadar yoğun kar ve kar fırtınasının görülmesinin beklendiğini bildirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Çarşamba sabahına doğru 24 saat boyunca, ülkenin merkezindeki bölgelerde 100 santimetreye kadar kar yağışı beklenebileceğini ve bazı bölgelerde rüzgarın saatte 82 kilometreyi aşacağını da kaydetti.