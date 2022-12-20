Japonya'yı Vuran Rekor Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı, Tren Seferleri İptal Edildi

TOKYO, 20 Aralık (Xinhua) -- Japonya hava durumu ajansının ve yerel basının Salı günü bildirdiğine göre, Niigata vilayeti, güney Tohoku vilayeti ve başkent Tokyo'nun kuzeyindeki diğer bölgeleri vuran rekor seviyedeki kar, araçların otoyollarda mahsur kalmasına, elektrik kesintilerine ve...

TOKYO, 20 Aralık (Xinhua) -- Japonya hava durumu ajansının ve yerel basının Salı günü bildirdiğine göre, Niigata vilayeti, güney Tohoku vilayeti ve başkent Tokyo'nun kuzeyindeki diğer bölgeleri vuran rekor seviyedeki kar, araçların otoyollarda mahsur kalmasına, elektrik kesintilerine ve ulaşımın aksamasına neden oldu.

Hava durumu yetkilileri, araçların Niigata vilayetindeki yollarda yoğun karda mahsur kaldığını bildirirken, yerel basın Öz Savunma Kuvvetleri'nin duruma müdahale etmek için görevlendirildiğini duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Tokyo saatiyle 11.00 (TSİ 05.00) itibarıyla bazı bölgelerde mevsimsel ortalamanın üç katına ulaşan kar yağışı miktarının Yamagata vilayetindeki bir köyde 2,24 metre ve Niigata vilayetinde 1,87 metre kaydedildiğini bildirdi.

Yerel yetkililer, bu bölgelerde etkilenen ana otoyollardaki trafik sıkışıklığının devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Salı sabahı erken saatlerde Niigata'nın Kashiwazaki şehrindeki otoyollarda yaklaşık 800 araç mahsur kaldı, yoğun kar yağışı elektrik kesintilerine neden oldu ve bazı tren seferlerini sekteye uğrattı.

Doğu Japonya Demiryolu şirketi, Salı sabahı erken saatlerde planlanan ilk kalkışlardan başlayarak bir dizi yerel hizmeti durdurduğunu açıkladı.

Hava durumu ajansı, buzlanma koşullarının Perşembe gününden itibaren tekrar oluşmasının beklendiğini ve soğuk hava akışıyla karışan kış basınç sistemi nedeniyle kuvvetli rüzgarlar, kar fırtınası ve yoğun kar yağışı uyarılarının verilebileceğini kaydetti.