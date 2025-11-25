Haberler

Japonya Yeni Sübvansiyon Ofisi Kurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya, israfı azaltmak ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla yeni bir kuruluş olan 'Özel Vergi Tedbirleri ve Sübvansiyonları İnceleme Ofisi'ni hayata geçirdi. Ofis, hükümet fonlarının etkin kullanımını denetleyecek.

Japonya'da hükümet, israfı azaltmak ve ekonomik büyümenin sağlanması için sübvansiyon ve vergi indirimlerini denetlemek üzere yeni bir kuruluşu hizmete açtı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki koalisyon hükümetinin "akıllı harcama" vizyonu kapsamında "Özel Vergi Tedbirleri ve Sübvansiyonları İnceleme Ofisi" kuruldu.

Ofis, ekonomik büyümeyi sağlama çabalarının bir parçası olarak sübvansiyonları ve vergilendirmeyi gözden geçirecek ve hükümet fonlarının etkin kullanımını denetleyecek.

Yaklaşık 30 personele sahip ofis, Maliye Bakanı Katayama Satsuki ve Başbakan Özel Danışmanı ve iktidar koalisyon ortağı Nippon Ishin'in yöneticisi Endo Takaşi tarafından yönetilecek.

Halk görüşü

Bakan Katayama, düzenlediği basın toplantısında, kuruluş için "yakın vadeli bir hedef sunmayacaklarını" ancak ofis hedeflerinin 2027 mali yılı harcama planına tamamen dahil edileceğini söyledi.

Sübvansiyon ve vergi ayrıcalıklarının "israf" olarak algılandığı konusunda görüş toplamak için sosyal medyayı kullanacaklarını aktaran Katayama, "Halkın görüşlerini almak çok iyi olur." dedi.

"Akıllı harcama"

Başbakan Takaiçi, ülkenin potansiyel büyük harcamalar nedeniyle "kötüleşen mali sağlığı" endişelerine yönelik, "sorumlu ve proaktif kamu maliyesi ve akıllı harcama" vizyonu izlediklerini bildirmişti.

Ulusal basında yeni ofis, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta göreve başlamasından sonra kurulan ABD Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) benzetildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Kiralık katil mi tuttu? Güllü'nün kızı sessizliğini ilk kez bozdu

Güllü'nün ölümünde kiralık katil iddiası! En yakınındaki isim konuştu
Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme

Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Masaya vura vura konuştu

Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Hırsını masadan çıkardı
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya 282 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu acımadı: Ünlü içecek devine milyonluk ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.