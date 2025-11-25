Japonya Yeni Sübvansiyon Ofisi Kurdu

Japonya'da hükümet, israfı azaltmak ve ekonomik büyümenin sağlanması için sübvansiyon ve vergi indirimlerini denetlemek üzere yeni bir kuruluşu hizmete açtı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki koalisyon hükümetinin "akıllı harcama" vizyonu kapsamında "Özel Vergi Tedbirleri ve Sübvansiyonları İnceleme Ofisi" kuruldu.

Ofis, ekonomik büyümeyi sağlama çabalarının bir parçası olarak sübvansiyonları ve vergilendirmeyi gözden geçirecek ve hükümet fonlarının etkin kullanımını denetleyecek.

Yaklaşık 30 personele sahip ofis, Maliye Bakanı Katayama Satsuki ve Başbakan Özel Danışmanı ve iktidar koalisyon ortağı Nippon Ishin'in yöneticisi Endo Takaşi tarafından yönetilecek.

Halk görüşü

Bakan Katayama, düzenlediği basın toplantısında, kuruluş için "yakın vadeli bir hedef sunmayacaklarını" ancak ofis hedeflerinin 2027 mali yılı harcama planına tamamen dahil edileceğini söyledi.

Sübvansiyon ve vergi ayrıcalıklarının "israf" olarak algılandığı konusunda görüş toplamak için sosyal medyayı kullanacaklarını aktaran Katayama, "Halkın görüşlerini almak çok iyi olur." dedi.

"Akıllı harcama"

Başbakan Takaiçi, ülkenin potansiyel büyük harcamalar nedeniyle "kötüleşen mali sağlığı" endişelerine yönelik, "sorumlu ve proaktif kamu maliyesi ve akıllı harcama" vizyonu izlediklerini bildirmişti.

Ulusal basında yeni ofis, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta göreve başlamasından sonra kurulan ABD Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) benzetildi.