Japonya, "yapıcı ilişkiler için" Çin ile diyaloğa sıcak bakıyor - Haberler

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Japonya, "yapıcı ilişkiler için" Çin ile diyaloğa sıcak bakıyor

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya, 'yapıcı ilişkiler için' Çin ile diyaloğa sıcak bakıyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile diyaloğun korunmasının "yapıcı ikili ilişkilerin" sürdürülmesinde önemli olduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile diyaloğun korunmasının "yapıcı ikili ilişkilerin" sürdürülmesinde önemli olduğunu söyledi.

Başbakan Kişida, Meclis oturumundaki konuşmasında, ana muhalefetteki Anayasal Demokratik Parti (CDP) lideri İzumi Kenta'nın, olası bir "Japonya-Çin Zirvesi" düzenlenmesine yönelik sorusuna yanıt verdi.

Asya komşuları arasında birçok sorun olduğunun kabul edildiğini belirten Kişida, "(Çin ile) Yapıcı ilişkileri korumaya ihtiyacımız var. Japonya ve Çin'in iletişim kurması önemli." dedi.

Japon Başbakan, Çin Devlet Başkanı ile olası bir görüşmeye ilişkin ise "Zirve için özel bir gün henüz belirlenmedi." ifadesini kullandı.

Kişida, en son, başbakan seçildiği Ekim 2021'de Şi ile telefonda görüşmüştü.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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