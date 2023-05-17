Japonya, Yaklaşan G7 Zirvesinde 24.000 Güvenlik Personeli Görevlendirecek

TOKYO, 17 Mayıs (Xinhua) -- Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, batıdaki Hiroşima şehrinde yapılacak Grup 7 (G7) zirvesi için yaklaşık 24.000 kadar güvenlik personelinin görevlendirileceğini bildirdi.

TOKYO, 17 Mayıs (Xinhua) -- Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, batıdaki Hiroşima şehrinde yapılacak Grup 7 (G7) zirvesi için yaklaşık 24.000 kadar güvenlik personelinin görevlendirileceğini bildirdi.

Ülkenin polis teşkilatının Salı günü yaptığı açıklamaya göre, ev sahibi kentte konuşlu yaklaşık 3.000 polise ek olarak, ülke çapındaki 45 vilayetin polis departmanından yaklaşık 21.000 personel, Cuma günü ile Pazar günü arasında sürecek zirve sırasında Hiroşima vilayet polisine gönderilecek.

Japonya Ulusal Polis Teşkilatı ayrıca Perşembe günü bir G7 görev gücü kuracağını ve bunun teşkilatın genel müdürü tarafından yönetileceğini kaydetti.

Japonya polisi, 15 Nisan'da batıdaki Wakayama kentinde Başbakan Kişida Fumio'ya seçim çalışması sırasında bir patlayıcı atılmasının ardından güvenlik düzenlemelerinin ilk plana göre daha güçlü hale getirildiğini söyledi.