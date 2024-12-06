Üye Girişi
Haberler
'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti

Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Esad Tahran'da

 Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

 Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Türkiye’de Öğrencilere Afet Eğitimi Projesini İnceledi

Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Türkiye’de Öğrencilere Afet Eğitimi Projesini İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle İstanbul'u ziyaret eden Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, afet eğitimi projesi hazırlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye- Japonya 100. yıl ilişkileri vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, İstanbul'da afet eğitimi üzerine proje hazırlayan öğrencilerle bir araya geldi.

Veliaht Prens ve Prenses, Türkiye ziyareti kapsamında Çırağan Sarayı'nda, Türk Japon Vakfı'nın doğal afetlere karşı farkındalık yaratmak amacıyla öğrencilere yönelik düzenlediği afet riski azaltma projesi katılımcılarıyla bir araya geldi.

Veliaht çift, öğrencilerin yarışma kapsamında hazırladığı projeleri inceledi.

Öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan Veliaht Prens ve Prenses, öğrencileri ve yarışmanın kazananlarını başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
img

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
img

Milyonlarca emeklinin gözü seyyanen zamda
img

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bursa elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Beş Şehir eserinde kaç şehir anlatılıyor? Trabzonspor'a verilen penaltı doğru mu, yanlış mı HAKEM GÖRÜŞLERİ (Trabzonspor -Kasımpaşa)? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam beş bölümden oluşan "Beş Şehir" adlı eserinde adlarının geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır? Dursun Özbek neden PFDK'ya sevk edildi, hangi maddeden sek edildi, ceza alacak mı? 2022-2023 sezonunda Türkiye'de tiyatro seyirci sayısı bir önceki sezona oranla nasıl değişmiştir? Emekli maaş zammı enflasyon farkı 2025 Hangisi, 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlannin arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş ... Türkiye'de en çok hangi balık avlanıyor? TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de 273.915 ton ile en çok hangi balık avlanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.