Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Türkiye'de Japon Vatandaşlarıyla Buluştu

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Kiko, Türkiye ziyareti kapsamında Japon vatandaşları ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) personeli ile bir araya geldi.

Veliaht çift, Ankara'da bir otelde, Türkiye'de bulunan Japon vatandaşları ve JICA personeliyle görüştü.

Prens ve Prenses, görüşmede, Japon vatandaşlarının Türkiye'de yürüttüğü çalışmaları ele aldı.