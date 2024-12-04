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Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Türkiye'de Japon Vatandaşlarıyla Buluştu

Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Türkiye'de Japon Vatandaşlarıyla Buluştu
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Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Kiko, Türkiye ziyaretleri sırasında Japon vatandaşları ve JICA personeli ile bir araya gelerek Türkiye'deki çalışmalarını değerlendirdi.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Kiko, Türkiye ziyareti kapsamında Japon vatandaşları ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) personeli ile bir araya geldi.

Veliaht çift, Ankara'da bir otelde, Türkiye'de bulunan Japon vatandaşları ve JICA personeliyle görüştü.

Prens ve Prenses, görüşmede, Japon vatandaşlarının Türkiye'de yürüttüğü çalışmaları ele aldı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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