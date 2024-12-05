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Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Ayasofya'yı Ziyaret Etti

Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Ayasofya'yı Ziyaret Etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Prensesi Akishino Kiko ile Ayasofya'yı ziyaret etti. Ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'de bulunan çiftin ziyareti geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Ziyaretin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin çıkışında görüntülenen Veliaht Prens ve Prenses, basın mensuplarına ve alanda bekleyenlere el salladı.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Prens ile Prensesi araçlarına kadar uğurladı.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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