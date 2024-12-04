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Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Ankara Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Ankara Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversite rektörü ile görüşen çift, öğrencilerin koro ve dans gösterilerini izledi, ayrıca sergideki el işi ürünlerini inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Veliaht Prens ve Prenses, 1986'dan bu yana Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde Japon dili ve edebiyatına yönelik eğitim veren Ankara Üniversitesi'nin rektörlük binasında Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından karşılandı.

Üniversite öğrencilerinin koro ve dans gösterilerini izleyen Prens ve Prenses, Rektör Ünüvar ile görüştü.

Veliaht çift, öğrencilerin hazırladığı sergiyi gezdi.

Sergide yer alan origami, amigurumi, Japon kaligrafisi gibi el işi ürünlerini inceleyen Prens ve Prenses, öğrencilerden ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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