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Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Kiko Türkiye'ye geldi

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Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Veliaht Prens ve Prenses ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 16.38'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Prens ve Prensesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer yetkililer karşıladı. ???????

Veliaht çiftin, 4 Aralık'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.

İkili, İstanbul'a geçerek, 1890'da Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'ne ilişkin serginin düzenleneceği müzeyi gezecek. Osmanlı Donanmasına ait Ertuğrul Fırkateyni'nin batışı, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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