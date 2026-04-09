Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ve Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak iki ülke arasındaki işbirliğini sürdürme konusunda anlaştılar. Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğinin önemine dikkat çekildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Motegi ile Busaidi telefonda görüştü.

Küresel enerji sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin önemine dikkati çeken Motegi, bölgesel gerilimi azaltmak amacıyla Umman ile yakın iletişimi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de ülkesinin, sorunların diyalog ve diploması yoluyla çözülmesini istediğini vurguladı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
