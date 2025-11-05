Japonya ve Ukrayna Liderlerinden Telefonda Savaş Konuşması

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Takaiçi ve Zelenskiy, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

Takaiçi, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın elde edilmesi konusunda Kiev yönetimine desteklerinin devam edeceği mesajını verdi.

İki lider, çeşitli alanlarda yakın çalışmalarını sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Zelenskiy de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Takaiçi ile işbirliğini artırma konusunu ele aldıklarını belirterek, desteklerinden ötürü Japonya'ya teşekkür etti.