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Japonya ve Norveç liderleri stratejik ortaklık için anlaştı

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Norveç Başbakanı Jonas Store, iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklığa yükseltilmesi konusunda mutabakata vardı. Savunma müzakereleri ve temiz enerji yatırımları da ele alındı.

Japonya ve Norveç liderleri, iki ülke ilişkilerinin, stratejik ortaklığa yükseltilmesinde mutabakata vardı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Tokyo'ya gelen Norveç Başbakanı Jonas Store ile görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Yapılan ortak açıklamaya göre iki lider, Japonya ve Norveç ilişkilerinin stratejik ortaklığa yükseltilmesi mutabakatına vardı.

Liderler, iki ülke arası savunma müzakerelerinin başlatılması ile temiz enerji yatırımı işbirliklerinin ele alınmasında anlaştı.

Kişida ve Store görüşmede, Rusya-Ukrayna krizi ve Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik görüş alışverişinde bulundu.

İki lider "dünyanın herhangi bir yerinde statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine karşı çıkılmasında" mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

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