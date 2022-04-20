Japonya ve Malezya, 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' için koordinasyonu sürdürecek

TOKYO/KUALA Japonya ve Malezya, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" bölgesi hedefiyle ikili koordinasyonu sürdüreceklerini bildirdi.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 20 dakikalık görüşmede liderler, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" hedefiyle koordinasyonu koruyacaklarını ifade etti.

Kişida ve Yakup, Çin'in faaliyetlerini yoğunlaştırdığı Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi dahil bölgesel gelişmelere yönelik fikir teatisinde bulundu.

İki Başbakan, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın uluslararası düzenin temelini sarstığında fikir birliğine vardı.

Yakup, Malezya'nın Ukrayna'da tırmanan anlaşmazlıktan "ciddi kaygı duyduğunu" ve krizin barışçıl yollarla çözülmesine yardımcı olmak için "olası tüm çabaları" hızlandırmaya hazır olduğunu ifade etti.

İki lider, Malezya'nın ekonomik kalkınmasını hedefleyen "Doğuya Bak" politikasının 40'ıncı yılı vesilesiyle ikili ilişkileri derinleştirme konusunda anlaştıklarını kaydetti.