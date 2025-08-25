Japonya ve Kazakistan'dan Nükleer Mağdurlara 7,4 Milyon Dolarlık Hibe Anlaşması

Japon ve Kazak hükümetleri arasında Kazakistan'daki eski Semipalatinsk (Semey) Nükleer Deneme Sahası mağdurlarına yardım amacıyla 7,4 milyon dolarlık karşılıksız hibe sağlanmasına ilişkin anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, başkent Astana'da Kazak mevkidaşı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Bakanlıktaki baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nurtleu, burada yaptığı açıklamada, Japonya ile nükleer denemelerin mağdurlarına yardım amacıyla Kazakistan'a 7,4 milyon dolarlık karşılıksız hibe sağlanmasına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Nurtleu, bu vesileyle Kazakistan ve Japonya'nın uluslararası topluma nükleer silahlardan vazgeçmeye yönelik ortak çağrısını bir kez daha teyit ettiklerini vurgulayarak, "Bu yıl Hiroşima ve Nagazaki faciasının 80. yılı, gelecek yıl ise Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahasının kapatılmasının 35. yılıdır." dedi.

Kazak Bakan, bunun yanı sıra görüşmede enerji, nükleer yakıt ve nükleer tıp başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirterek, "Acil durumları önleme alanında da işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu değerlendirdik." bilgisini verdi.

Japonya'nın ülkesinin en büyük 10 yatırımcısı arasında yer aldığını kaydeden Nurtleu, bugüne kadar Japonya'dan Kazakistan'a 9 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım geldiğini bildirdi.

Nurtleu, Japonya ile nadir elementler alanında uzun vadeli anlaşma imzalanması konusunu da değerlendirdiklerini belirterek, "Kazakistan, yeşil dönüşüm için gerekli olan nadir elementlerin zengin rezervlerine sahiptir. Japonya'nın 'yeşil' teknolojilerde kullandığı 32 çeşit ham maddenin 22'si ülkemizde çıkarılıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bu yıl sonuna kadar Japonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi hazırlıklarını ele aldıklarını aktaran Nurtleu, gelecek sene Kazakistan ile Japonya arasında doğrudan uçuşların başlatılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Japon Bakan İvaya, Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'yı kabul etti.

Tokayev, Japonya'yı Asya'daki güvenilir ve yakın ortak olarak nitelendirdiklerini kaydederek, "Tokyo ile kapsamlı işbirliğinin derinleştirilmesine büyük önem veriyoruz." dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya da sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, "Kazakistan ve Japonya, uluslararası düzeni güçlendirmekle ilgilenen stratejik ortaklardır. Ziyaretimin ikili ilişkilerin daha da gelişmesine zemin hazırlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.