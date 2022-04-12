Japonya ve İtalya, Hint-Pasifik'te 'statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine' karşı

Japonya ve İtalya Savunma Bakanlarının, Hint-Pasifik'te "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine karşı çıkılmasında" anlaşmaya vardığı bildirildi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, başkent Tokyo'yu ziyaret eden İtalyan mevkidaşı Lorenzo Guerini ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Basına açık bölümde İtalyan Bakan, Japonya ve İtalya'nın güvenlik alanındaki teknik iş birliklerinde katettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Japonya Savunma Bakanlığına göre, Guerini, savaş uçağı dahil savunma ekipman ve donanımlarının geliştirilmesine yönelik olası ikili iş birliği fırsatlarına da değindi.

Japon Bakan, 1,5 saatten fazla süren görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Bakan Guerini ile "Hint-Pasifik'te statükoyu güç kullanılarak değiştirecek tek taraflı teşebbüslere ve tansiyonu yükseltecek hamlelere karşı çıkılmasında" mutabık kaldıklarını söyledi.

Bakan Kişi, "G-7 üyeleri olarak Japonya ve İtalya yakın iş birliğini sürdürecek." dedi.

İki bakanın görüşmede, "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelediği Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı kınadıkları da kaydedildi.