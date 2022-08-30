Japonya ve İsrail, savunma teknolojilerinde ikili iş birliğini geliştirecek

Japonya ve İsrail Savunma Bakanları, savunma ekipmanları ve teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ikili iş birliğinin ilerletilmesinde anlaştı.

Japonya ve İsrail Savunma Bakanları, savunma ekipmanları ve teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ikili iş birliğinin ilerletilmesinde anlaştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, iki ülke diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Japonya'da temaslarda bulunuyor.

Gantz, başkent Tokyo'da Japon mevkidaşı Hamada Yasukazu ile görüştü. İkili, savunma ekipmanları ve teknolojilerinin geliştirilmesini kapsayan memorandum imzaladı.

İkili zirvede konuşan Gantz, "Bugün iki kadim toplum, güçlü demokrasiler ve inovasyonun lokomotifleri yeni bir maceraya, güvene dayalı partnerliğe adım atıyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri saldırıları anımsatan Gantz, bunun her bir ülkeye yönelik "kendini savunmaya hazırlıklı olma gerekliliğini gösterdiğini" söyledi.

İsrail ile Japonya arasındaki savunma iş birliğinin önemini vurgulayan Gantz, bunun, "iki ülke arası 70 yıllık mükemmel ilişkileri stratejik düzeye eriştireceğini" belirtti.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik"

Görüşmede Japon Bakan Hamada ise İsrail ile güçlü askeri ilişkilerini, Çin'e karşı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için bir yol olarak gördüklerini söyledi.

Memorandum, ikili savunma ilişkilerini, askeri ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyecek. Japonya Savunma Bakanlığına göre memorandumun ilk taslağı 2011'de kaleme alınmıştı.

İki ülke Savunma Bakanları arasındaki görüşme, Şubat 2012 sonrası ilk görüşme olarak kayda geçti. Gantz ülkesinde Başbakan Yardımcılığı görevini de sürdürüyor.

Filistin meselesi

Başkentteki temasları kapsamında İsrailli Bakan, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile de bir araya geldi.

Japonya Dışişleri Bakanlığına göre, görüşmede Hayaşi, İsrail-Filistin arasında güveni artırmaya yönelik hamlelerin, bölgesel gerilimi azaltabilmesini umduğunu dile getirdi.