Japonya ve İngiltere savunma işbirliğini güçlendirecek

Japonya ve İngiltere, ortak tatbikat ve yeni nesil savaş uçağı ortak üretim projesiyle, ikili güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi mutabakatına vardı.

Japonya ve İngiltere, ortak tatbikat ve yeni nesil savaş uçağı ortak üretim projesiyle, ikili güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi mutabakatına vardı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ve Savunma Bakanı Kihara Minoru ile İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Savunma Bakanı Grant Shapps, Tokyo'da görüştü.

2+2'li görüşmede Kamikawa, iki ülkeyi "Avrupa ve Asya'daki en yakın güvenlik partneri" olarak niteledi ve Japonya'nın kurala dayalı bir uluslararası düzen için ikili ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi.

Kihara da Japonya ve İngiltere'nin "stratejik menfaatler paylaştığını" kaydederek, ortak zorluklar karşısında iki ülkenin açık görüş ve birlikte çalışmayı hedeflediğini söyledi.

Görüşmede 4 Bakan, ortak tatbikatlar ve yeni nesil savaş uçağı ortak üretim projesiyle, Japonya ve İngiltere arası savunma işbirliğini güçlendirilmesi mutabakatına vardı.

Buna göre Japonya, İngiltere ve İtalya arasında 2035'e kadar yeni nesil savaş uçağı geliştirilmesini kapsayan ortak proje için teknolojik işbirliğinin ilerletilecek.

Japonya ve İngiltere arasında ekimde yürürlüğe giren Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) kapsamında, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve İngiltere ordusu ortak tatbikatlar düzenleyecek

2+2'li görüşmede, bölgesel nüfuzunu artıran Çin'in tek taraflı, güç ve baskı kullanarak statükoyu değiştirme teşebbüslerine şiddetle karşı çıkılmasında fikir birliğine de varıldı.

Görüşmede bakanlar, İngiltere'ye ait uçak gemisinin 2025'te Hint-Pasifik'e konuşlandırılmasını içeren planlamada, iki ülkenin "fırsatları en üst düzeye çıkarma kararlığını" teyit etti.