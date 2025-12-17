Japonya ve İngiltere'den, Çin'in faaliyetlerine karşı "serbest ve açık Hint-Pasifik" vurgusu

Japonya ve İngiltere savunma bakanları, Çin'in bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı "serbest, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik'e bağlılıklarını" bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Koizumi Şinjiro, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile yaptığı çevrim içi görüşmede, Çin'in artan bölgesel askeri faaliyetlerini ele aldı.

35 dakika süren görüşmede Koizumi, son dönemde Okinawa açıklarında Çin'e ait askeri uçakların, Japon savaş uçaklarına "radar kilidi attığını" ve Pasifik Okyanusu'nda Çin ve Rus bombardıman uçaklarının ortak uçuş düzenlediğini bildirdi.

Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenliğinin "birbirinden ayrılamaz olduğu" anlayışına sahip olduklarını kaydeden Koizumi, Japonya ile İngiltere'nin, Asya ve Avrupa'daki en yakın güvenlik ortakları olduğunu belirtti.

Görüşmede, "yanlış hesaplama ve daha fazla tırmanma riskini artıran bu olaylar hakkındaki ciddi endişelerini paylaştıklarını" ifade eden bakanlar, "serbest, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik'e yönelik sarsılmaz bağlılıklarını" vurguladı.

İki bakan, Tokyo ile Londra hükümetleri arası siber, uzay, savunma teçhizatı ve teknolojik işbirliği dahil birçok alanda yakın çalışmanın sürdürülmesinde mutabık kaldı.

Bakanlar, İtalya dahil üçlü yeni nesil savaş uçağı geliştirilmesini kapsayan "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" projesinin de son durumunu ele aldı.

Geçen hafta, iki Rus "Tu-95" bombardıman uçağı Japon Denizi'nden kalkarak Doğu Çin Denizi üzerinde iki Çin H-6 bombardıman uçağıyla buluşmuş ve ardından Japonya'nın Şikoku Adası açıklarında Pasifik Okyanusu'na doğru ilerlemişti.

GCAP

İngiltere, İtalya ve Japonya'nın Aralık 2022'de duyurduğu GCAP, üç ülke işbirliğiyle yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesi olarak biliniyor.

GCAP kapsamında 2027'ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanması ve 2035'e kadar askeri üslere konuşlandırılması hedefleniyor.