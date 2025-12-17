Haberler

Japonya ve İngiltere'den, Çin'in faaliyetlerine karşı "serbest ve açık Hint-Pasifik" vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya ve İngiltere savunma bakanları, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki askeri faaliyetlerini ele alarak, serbest, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik'e bağlılıklarını vurguladı. Bakanlar, güvenlik işbirliği ve Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP) projelerini görüştü.

Japonya ve İngiltere savunma bakanları, Çin'in bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı "serbest, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik'e bağlılıklarını" bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Koizumi Şinjiro, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile yaptığı çevrim içi görüşmede, Çin'in artan bölgesel askeri faaliyetlerini ele aldı.

35 dakika süren görüşmede Koizumi, son dönemde Okinawa açıklarında Çin'e ait askeri uçakların, Japon savaş uçaklarına "radar kilidi attığını" ve Pasifik Okyanusu'nda Çin ve Rus bombardıman uçaklarının ortak uçuş düzenlediğini bildirdi.

Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenliğinin "birbirinden ayrılamaz olduğu" anlayışına sahip olduklarını kaydeden Koizumi, Japonya ile İngiltere'nin, Asya ve Avrupa'daki en yakın güvenlik ortakları olduğunu belirtti.

Görüşmede, "yanlış hesaplama ve daha fazla tırmanma riskini artıran bu olaylar hakkındaki ciddi endişelerini paylaştıklarını" ifade eden bakanlar, "serbest, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik'e yönelik sarsılmaz bağlılıklarını" vurguladı.

İki bakan, Tokyo ile Londra hükümetleri arası siber, uzay, savunma teçhizatı ve teknolojik işbirliği dahil birçok alanda yakın çalışmanın sürdürülmesinde mutabık kaldı.

Bakanlar, İtalya dahil üçlü yeni nesil savaş uçağı geliştirilmesini kapsayan "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" projesinin de son durumunu ele aldı.

Geçen hafta, iki Rus "Tu-95" bombardıman uçağı Japon Denizi'nden kalkarak Doğu Çin Denizi üzerinde iki Çin H-6 bombardıman uçağıyla buluşmuş ve ardından Japonya'nın Şikoku Adası açıklarında Pasifik Okyanusu'na doğru ilerlemişti.

GCAP

İngiltere, İtalya ve Japonya'nın Aralık 2022'de duyurduğu GCAP, üç ülke işbirliğiyle yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesi olarak biliniyor.

GCAP kapsamında 2027'ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanması ve 2035'e kadar askeri üslere konuşlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title