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Japonya ve Hindistan Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor

Japonya ve Hindistan Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor
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Japonya ve Hindistan savunma bakanları, iki ülke arasında savunma işbirliklerini güçlendirmek için anlaştı. Ortak tatbikatların artırılması ve üst düzey subaylar arası diyalog mekanizması kurulması konularında mutabık kalındı.

Japonya ve Hindistan savunma bakanları, iki ülke arası savunma işbirliklerinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Kyodo ajansına göre Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, başkent Yeni Delhi'yi ziyaretinde Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile görüştü.

Görüşmede Singh ve Nakatani, Japonya ve Hindistan arasında savunma işbirliklerinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

İki bakan, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve Hindistan Silahlı Kuvvetleri arasında ortak tatbikatların artırılmasında da anlaştı.

Bakanlar, iki orduda görevli üst düzey subaylar arası "diyalog mekanizması" kurulması için müzakerelerin başlatılmasında mutabık kaldı.

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre, kurulması öngörülen mekanizma, iki ordu arasındaki genel düzeyli işbirliği çalışmalarını koordine edecek.

Hindistanlı Bakan Singh, görüşmede, mevkidaşı Nakatani'ye, Japonya ile ikili savunma ekipmanı ve teknoloji işbirliğini sürdürmeyi umduklarını bildirdi.

Hindistan'ın Japonya'dan teknoloji desteği almaya istekli olduğunu kaydeden Singh, tank ve uçak motorlarının otomasyon ve ihracat potansiyellerine yönelik görüşlerini aktardı.

Karmaşık dönemde "daha güçlü ilişkiler"

Nakatani, Hindistan'ın, Japonya'yı Orta Doğu ve Afrika'ya bağlayan deniz yollarının ortasında bulunduğunu vurguladı.

ABD'nin Hint-Pasifik'e bağlılığının "belirsizliğini koruduğunu" ve bölgeyi çevreleyen gidişatın "giderek karmaşıklaştığını" belirten Nakatani, böyle bir dönemde Tokyo-Yeni Delhi arası "daha güçlü ilişkilerin daha da önemli" hale geldiğini söyledi.

Nakatani, "İki ülke savunma işbirliğini Hint-Pasifik bölgesinde hızla somutlaştırmak için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Japon basınında, Çin'in bölgede artırdığı nüfuzu karşısında Tokyo ve Yeni Delhi hükümetlerinin savunma işbirliklerini güçlendirmeye çabaladığına dikkati çekildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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