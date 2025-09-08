Japonya ve Güney Kore Savunma Bakanları, Güvenlik İş Birliğini Güçlendirme Kararı Aldı

Haberler

Japonya Savunma Bakanı Nakatani ve Güney Kore Savunma Bakanı Ahn, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı birlikte hareket etme kararı alarak, istikrarlı ilişkileri sürdürmek için karşılıklı ziyaretleri yeniden başlatacaklar.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ve Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı istikrarlı ilişkilerini sürdürmesi için karşılıklı ziyaretleri ve düzenli toplantıları yeniden canlandırma konusunda mutabık kaldı.

Kyodo ajansının haberine göre, 10 yıl aradan sonra Güney Kore'yi ziyaret eden ilk Japonya Savunma Bakanı olan Nakatani, Ahn ile ikili ilişkileri görüştü.

Görüşmede, ikili Japonya ve Güney Kore arasındaki güvenlik işbirliğinin yanı sıra ABD ile üçlü savunma iş birliğinin de önemini teyit etti.

İki ülkenin özellikle yapay zeka, insansız sistemler ve uzay gibi bilim ve teknoloji alanlarında karşılıklı olarak faydalı ve ileriye dönük iş birliği potansiyelini araştıracağı belirtilen görüşmede, iki bakan Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik "sarsılmaz kararlılıklarını" vurguladı.

Görüşmede, Nakatani ve Ahn, ayrıca Kuzey Kore ve Rusya arasında derinleşen askeri iş birliğini de ele aldı.

