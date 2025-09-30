Japonya ve Güney Kore Liderlerinden Kuzey Kore İçin Üçlü İşbirliği Anlaşması

Japonya ve Güney Kore liderleri Kuzey Kore'nin "tam nükleersizleştirilmesi" için ABD ile üçlü işbirliğinin sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Busan kentinde bir araya geldi.

İşiba ve Lee, görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması amacıyla ABD ile ikili ve üçlü işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

Liderler, güvenlik alanında yakın iletişim kurulması, düşen doğum oranları ve doğal afetlerle mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Görüşme sonrası açıklama yapan İşiba, lider düzeyindeki karşılıklı ziyaretlerden memnun olduklarını ve bunların sıklaştırılabileceğini bildirdi.

İşiba, "Bunlar son derece önemli. 'Mekik' (diplomasisi) adına yakışır şekilde bu ziyaretlerin sıklığını artırmak mümkün." ifadesini kullandı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Wi Sung-lac, zirveyi "hızla değişen jeopolitik ortamda ikili ilişkileri genişletebilecek platform" olarak niteledi.