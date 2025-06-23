Japonya ve Güney Kore Liderleri, NATO Zirvesi'ne Katılmayacak

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından bölgede artan gerilim nedeniyle NATO Zirvesi'ne bizzat katılmayacağı bildirildi.

Japan Times gazetesinin haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığından, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısıyla Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından İşiba'nın zirveye katılmayacağı ve yerine Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'nin bulunacağı belirtildi.

Diğer yandan, Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin "ülke içindeki önceliklerinin yanı sıra Orta Doğu'da artan belirsizlik" nedeniyle NATO Zirvesi'ne katılmayacağı aktarıldı.

Lee'nin söz konusu kararı "durumu kapsamlı şekilde gözden geçirdikten sonra aldığı" ifade edilen açıklamada, devlet başkanının yerine zirveye Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac'ın katılacağı kaydedildi.

ABC News'in haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in de NATO Zirvesi'ne katılmayacağı açıklanmıştı.