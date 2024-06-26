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Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıkladı

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Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne balistik füze fırlattığını duyurdu. Füze, Kore Yarımadası'nın doğu kıyısına düştü. Japon hükümeti denemeyi protesto etti.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, Pyongyang yakınlarından yerel saatle 05.30 sularında balistik füze fırlatıldı.

Seul merkezli Yonhap ajansının askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin "hipersonik füze denemiş olabileceği" tahmininde bulunuldu.

Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin, 200 kilometreyi aşkın mesafe katettikten sonra Kore Yarımadası'nın doğu kıyısına düştüğünü belirtti.

Japon hükümeti protesto etti

Tokyo merkezli Kyodo ajansının haberine göre füze, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştü.

Haberde, ABD'li, Japon ve Güney Koreli yetkililerin telefonda görüştüğü ve Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadığı aktarıldı.

Japon hükümeti, söz konusu denemenin, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği" gerekçesiyle Pyongyang yönetimine protesto notası gönderdi.

Uçak gemisinin ziyareti "kesin güvenlik taahhüdü"

Füze denemesinin, ABD'nin nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in Güney Kore'yi ziyareti sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.

Başkent Seul'ün 320 kilometre güneydoğusundaki Busan Limanı'na varan uçak gemisinin, Güney Kore ve Japonya ile üçlü askeri tatbikatlara katılması bekleniyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, dün gezdiği uçak gemisinde, ziyaretin, ABD'nin ülkesine yönelik "kesin güvenlik taahhüdünü sembolize ettiğini" söylemişti.

Kuzey Kore yönetimi, söz konusu uçak gemisi ziyaretini "provokatif bir eylem" olarak nitelemiş, yeni ve caydırıcı önlemler alacağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Japon Denizi Kuzey Kore Güney Kore Japonya Kore Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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